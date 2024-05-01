دينا الشربيني تدخل نوبة بكاء على الهواء بسبب والدها الراحل

وفي التفاصيل، قالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" إن علاقتها بوالدها تختلف تمامًا عن علاقتها بوالدتها، وأنها لا زالت غير مصدقة حقيقة رحيلهما في أقل من خمسة شهور، وقالت: "بابا كان أحلى حاجة في الدنيا ومات فجأة، يومها كان جاي يفطر معايا في رمضان وقلت له عملت لك الملوخية والفراخ البلدي قال لي أنا تعبان شوية هنام شوية وهاجي قبل الفطار وسيبته ينام وبعدين لقيت السواق بيكلمني وبيقول والدك مش كويس خالص وكان في البيت لوحده وجرينا بيه على المستشفى وراح المستشفى قالوا لنا تسمم في الدم وقبلها كان زي الفل وعملوا له وقتها استكشاف وقعد يوم ونصف في المستشفى ومات وما كنتش مصدقة لأنه اتخطف مني".

انهيار #دينا_الشربيني بعد عرض صور والدها: مات فجأة وكل حاجة حلوة في حياتي سببها هو#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي pic.twitter.com/iiVucPcZIV — ON (@ONTVEgy) April 30, 2024