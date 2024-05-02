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راغب علامة ومايا دياب ينعيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
راغب علامة ومايا دياب ينعيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
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راغب علامة ومايا دياب ينعيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

فن

2024-05-02 | 05:44
راغب علامة ومايا دياب ينعيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
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Aljadeed
راغب علامة ومايا دياب ينعيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

نعى الفنان اللبناني راغب علامة، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

ونشر راغب علامة في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة الراحل، وارفقها بالتعليق التالي: "رحم الله الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان واسكنه فسيح جناته.. أحر التعازي لرئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد وعموم آل نهيان، ولشعب إماراتنا الحبيبة.. إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله".
من جهتها، الفنانة اللبنانية مايا دياب، نعت الراحل بتغريدة قالت فيها: "كل التعازي لعائلة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ولدولة الامارات شعباً وحكاماً، وتحديدا لأهالي منطقة العين".
وتابعت: "رجل دولة كبير غاب عن عالمنا، رجل المعرفة والعمل والعدالة والتطور.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

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