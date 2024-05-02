إسعاد يونس لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: "قرفتونا في عيشتنا"

وفي التفاصيل، وجّهت إسعاد يونس رسالة طريفة إلى العوضي وياسمين، قائلةً: "اتّهدوا بقى واعملوا أي منظر طالما لسه بتحبوا بعض، قرفتونا في عيشتنا، ثم النصيب ده بتاع ربنا، والجميل في الموضوع إنهم بيكنّوا لبعض كل الحب والاحترام وربنا يكتب الخير اللي بنتمناه ليكم يارب".وكانت إسعاد يونس قد نشرت البرومو الدعائي لحلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة"، وظهرت الأخيرة وهي تتحدث عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية، وعلى رأسها انفصالها عن العوضي.وقد وجّهت إسعاد سؤالاً لـ ياسمين عن السبب الذي أدى إلى الطلاق، قائلةً: "أنتِ كنتِ بتحبيه، أمّال إيه اللي حصل؟"، لكن ياسمين لم تجب عن السؤال وكانت تحاول حبس دموعها.