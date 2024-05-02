بيلا حديد تتحدث عن حبيبها الجديد

وقالت بيلا: "بعد 10 سنوات من العمل في عرض الأزياء، أدركت أنني كنت أضع الكثير من الطاقة والحب والجهد في شيء لم يكن بالضرورة سيعطيني الشيء نفسه على المدى الطويل"، مضيفة: "للمرّة الأولى، لا أرتدي قناعاً مزيّفاً.. إذا لم أشعر أنني بحالة جيدة، فلن أخرج، وإذا لم أشعر أنني بحالة جيدة، فسأخصّص وقتاً لنفسي. ولم تتسنّ لي الفرصة لفعل هذا أو قول ذلك من قبل".هذا وأوضحت بيلا حديد: "عندما يراني أي شخص في الصور الآن ويقول لي إنني أبدو سعيدة، فأنا سعيدة بالفعل.. أشعر بتحسن".