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القاء القبض على حليمة بولند في الكويت بعد أيام من اختفائها
القاء القبض على حليمة بولند في الكويت بعد أيام من اختفائها
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القاء القبض على حليمة بولند في الكويت بعد أيام من اختفائها

فن

2024-05-02 | 06:08
القاء القبض على حليمة بولند في الكويت بعد أيام من اختفائها
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Aljadeed
القاء القبض على حليمة بولند في الكويت بعد أيام من اختفائها

تصدر اسم الاعلامية الكويتية الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد القاء القبض عليها بتهمة "الفسق والفجور" .

وفي التفاصيل، ألقت المباحث الجنائية القبض على حليمة بولند بعد أيام من صدور الحكم بحبسها عامين وغرامة ألفي دينار كويتي بتهمة االتحريض

وبحسب حساب المجلس المعني بنشر الأخبار الرسمية الكويتية على تطبيق إكس، فقد أفاد مصدر رسمي بإحالة حليمة بولند إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقها بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد رفض الاستئناف في قضية التحريض على الفسق والفجور.

وأنشأ رجال المباحث كميناً للقبض على الاعلامية حليمة بولند، التي اختفت لأيام في في الكويت، وأحيلت على الفور للسجن المركزي لبدء تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والغرامة.

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