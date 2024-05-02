انهيار فنانة مصرية شهيرة أثناء تشييع جثمان والدتها

وكانت ريم قد أعلنت عن وفاة والدتها قبل ساعات قليلة عبر حسابها في إنستغرام، حيث كتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه.

وتلقت ريم أحمد رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان بينهم الفنان محمد صبحي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في "ونيس". كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيراً في مشوارها معي.