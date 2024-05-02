اول رد من رابعة الزيات بعد تعرضها للهجوم بسبب استضافتها جورج مبيض

وفي اول رد لها على الهجوم الذي تعرضت له، قالت رابعة الزيات: "استضفت هذا الشخص في حلقة سابقة بموسم سابق من برنامج "فوق 18"، والتي سلطت الضوء على الأشخاص الذين يقومون بأمور غريبة على منصة "تيك توك"، اما اليوم فأنا بدوري كأم وإعلامية وانسانة، ادين بشدة هذا الشخص واطالب بإنزال اشد العقوبات بحقه".وتابعت رابعة الزيات كلامها بالقول: "لكن ان يكون هناك هجوما لأنني استضفته وانا لا اعرف سلوكه، فأتمنى على كل من يتهجم عليّ ان يتريّث قليلا".وأنهت رابعة كلامها بالقول: "هذا الهجوم برأيي مجحف وظالم، وانتظروا قريبا حلقة من فوق 18 تظهر أمورا تتعلق بهذه القضية، وأتمنى على رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصويب بالشكل الصحيح وعدم الاتهام بشكل عشوائي".