اخبار عن زواج محمد رجب و دانا حلبي

تصدر اسما الفنانين محمد رجب ودانا حلبي الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أخبار عن زواجهما.

وأثار خبر زواج محمد ودانا تساؤلات الجمهورعن حقيقة تلك الأخبار، إذ لم يعلق الطرفان على الخبر نهائياَ، على الرغم من ظهورهما معاً مؤخراً في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق.



في حين تداول هذه الأخبار، أكد نشطاء على مواقع التواصل أن محمد رجب ودانا حلبي تزوّجا رسمياً منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت الى حب، لكن لم يعلن الطرفان هذا الخبر لجمهورهما حتى الآن، وحرصا على أن يبقى بين المقربين فقط.