اول تعليق لـ نيشان بعدما اعلنت ياسمين عز القبض عليه .. اين متواجد الان؟

وبدوره أعلن نيشان وصوله إلى دبي، وذلك في أول رد له على ياسمين عز، كاتبا على حسابه الخاص عبر منصة إكس: "وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا. الطّقس مُمتِع في دانة الدُّنيا".

والجدير بالذكر ان نيشان يصور حلقة في دولة الامارات من برنامج "عيش الفجيرة" على قناة الفجيرة.

وكانت قد قالت ياسمين خلال برنامجها كلام الناس: "نيابة دبي أصدرت حكم القبض على نيشان، مع العلم أني رفضت كل المحاولات والمحايلات للصلح، ومحدش يقولي المسامح كريم، وحقي مش هسيبه، والتعويض رقم كبير جدًا، ومش هقوله علشان الحسد، لكن هتبرع بيه لأوجه الخير وأنا مش محتاحة فلوس".