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اول تعليق لـ نيشان بعدما اعلنت ياسمين عز القبض عليه .. اين متواجد الان؟
اول تعليق لـ نيشان بعدما اعلنت ياسمين عز القبض عليه .. اين متواجد الان؟
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اول تعليق لـ نيشان بعدما اعلنت ياسمين عز القبض عليه .. اين متواجد الان؟

فن

2024-05-02 | 14:49
اول تعليق لـ نيشان بعدما اعلنت ياسمين عز القبض عليه .. اين متواجد الان؟
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Aljadeed
اول تعليق لـ نيشان بعدما اعلنت ياسمين عز القبض عليه .. اين متواجد الان؟

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن صدور حكم من نيابة دبي، بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان ​ديرهاروتيونيان، بسبب الأزمة التي حدثت بينهما منذ ما يقارب من عام في منتدى الإعلام العربي.

وبدوره أعلن نيشان وصوله إلى دبي، وذلك في أول رد له على ياسمين عز، كاتبا على حسابه الخاص عبر منصة إكس: "وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا. الطّقس مُمتِع في دانة الدُّنيا".

والجدير بالذكر ان نيشان يصور حلقة في دولة الامارات من برنامج "عيش الفجيرة" على قناة الفجيرة.

وكانت قد قالت ياسمين خلال برنامجها كلام الناس: "نيابة دبي أصدرت حكم القبض على نيشان، مع العلم أني رفضت كل المحاولات والمحايلات للصلح، ومحدش يقولي المسامح كريم، وحقي مش هسيبه، والتعويض رقم كبير جدًا، ومش هقوله علشان الحسد، لكن هتبرع بيه لأوجه الخير وأنا مش محتاحة فلوس".

 

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