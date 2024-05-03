انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحليمة وهي خلف القضبان، وسط تعليقات متباينة بين صحتها وقِدم عهدها، وحتى استخدام برنامج "فوتوشوب".
والجدير بالذكر أن بولند خضعت سابقاً لأكثر من عملية تجميلية، من بينها نحت الخصر، الأمر الذي لا تظهره الصورة، ما يُشير إلى عدم دقتها.
وكانت المباحث الجنائية في الكويت قد ألقت القبض على حليمة بولند في ساعة مبكرة من صباحيوم امس الخميس.
View this post on Instagram
A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي وصول الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "متخفيةً" إلى مطار الكويت الدولي، حيث تحيي حفلاً غنائياً مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "مهرجان ليلة العمر".
أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن صدور حكم من نيابة دبي، بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، بسبب الأزمة التي حدثت بينهما منذ ما يقارب من عام في منتدى الإعلام العربي.
تصدر اسما الفنانين محمد رجب ودانا حلبي الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أخبار عن زواجهما.