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انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً
انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً
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انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً

فن

2024-05-03 | 04:42
انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً
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Aljadeed
انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً

أثارت صورة للإعلامية الكويتية حليمة بولند حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين حقيقتها و"فبركتها"، عقب القبض عليها وإيداعها السجن المركزي، تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة الجنايات الكويتية عن تهمة التحريض على "الفسق والفجور".

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحليمة وهي خلف القضبان، وسط تعليقات متباينة بين صحتها وقِدم عهدها، وحتى استخدام برنامج "فوتوشوب".

والجدير بالذكر أن بولند خضعت سابقاً لأكثر من عملية تجميلية، من بينها نحت الخصر، الأمر الذي لا تظهره الصورة، ما يُشير إلى عدم دقتها.

وكانت المباحث الجنائية في الكويت قد ألقت القبض على حليمة بولند في ساعة مبكرة من صباحيوم امس الخميس.

 

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