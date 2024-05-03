انتشار صورة لـ حليمة بولند في السجن تثير جدلاً واسعاً

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحليمة وهي خلف القضبان، وسط تعليقات متباينة بين صحتها وقِدم عهدها، وحتى استخدام برنامج "فوتوشوب".

والجدير بالذكر أن بولند خضعت سابقاً لأكثر من عملية تجميلية، من بينها نحت الخصر، الأمر الذي لا تظهره الصورة، ما يُشير إلى عدم دقتها.

وكانت المباحث الجنائية في الكويت قد ألقت القبض على حليمة بولند في ساعة مبكرة من صباحيوم امس الخميس.