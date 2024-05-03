شاهدوا لحظة وصول شيرين عبد الوهاب إلى الكويت وهي متنكرة.. هكذا ظهرت

وفي التفاصيل، ظهرت شيرين عبد الوهاب في لقطات مصوّرة واضعةً وشاحاً على رأسها وكمّامة على وجهها، في هيئة تنكرية جعلت من الصعب التعرّف إليها من دون تدقيق.

وتشارك المطربة المصرية في المهرجان إلى جانب مواطنيها الفنانَين تامر عاشور وبهاء سلطان والفنان السعودي عايض.