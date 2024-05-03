شاهدوا لحظة وصول شيرين عبد الوهاب إلى الكويت وهي متنكرة.. هكذا ظهرت
رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي وصول الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "متخفيةً" إلى مطار الكويت الدولي، حيث تحيي حفلاً غنائياً مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "مهرجان ليلة العمر".
وفي التفاصيل، ظهرت شيرين عبد الوهاب في لقطات مصوّرة واضعةً وشاحاً على رأسها وكمّامة على وجهها، في هيئة تنكرية جعلت من الصعب التعرّف إليها من دون تدقيق.
وتشارك المطربة المصرية في المهرجان إلى جانب مواطنيها الفنانَين تامر عاشور وبهاء سلطان والفنان السعودي عايض.