اول ظهور لـ نيشان من الامارات بعدما اعلنت ياسمين عز الحكم عليه بالسجن

تصدر اسم الإعلامي اللبناني نيشان والإعلامية المصرية ياسمين عز، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان ياسمين رفعها دعوى قضائية بحق نيشان وتوقيفه على إثرها خلال تواجده في الامارات العربية المتحدة.



وفي التفاصيل، نشرت ياسمين عز أمس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، التالي: "صدر الحكم في 29-4-2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب اليه من سب علني لشخصي انا ياسمين عز".

وتابعت: "وصدر امر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم"، مضيفة: "كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي انصفني وردلي حقي".

بدوره، كان نيشان قد نشر على حسابه عبر منصة "اكس"، تغريدة اعلن فيها وصوله الى دبي، اذ قال: "وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا.. الطّقس مُمتِع، في دانة الدُّنيا".

لينشر بعد ذلك مقطع فيديو ظهر فيه من احد الفنادق في دبي، كاشفا تفاصيل ورشة عمل حول مهارات الاتصال والتّواصل، متجاهلا دعوى ياسمين عز وكلامها عنه.