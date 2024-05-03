دكتور فود يخرج عن صمته ويكشف حقيقة توقيفه

لو قد ما حكيو الغيرانين ،

الدكتور فود ومنتجاته بتضل انجح منتجات بتاريخ لبنان.

ومش رح خلي كم مفياوي يلعبو لعبتهم عليي ويركبولي ملفات لانو انضربو بالسوق.

دكتور فود ومنتجاته باقيين غصب عن كل الحاقدين. pic.twitter.com/kzuP7YtQdO — Dr Food - شروق (@Drfood_lebanon) May 2, 2024

وفي اول تعليق له على ما يتم تداوله، قال دكتور فود في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات طالت منتجات شركة الدكتور فود، بهدف تشويه سمعة المنتجات وإقحامها بموضوعات الممنوعات"، مضيفا: "هنا يهمنا التوضيح أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بأي صلة، ولطالما حرصنا على تأمين أفضل جودة لزبائننا".هذا وقد توعّد دكتور فود بملاحقة مطلقي تلك الشائعات، اذ قال: "سنقوم بمراجعة القضاء المختص لإنزال العقوبات المناسبة بحق أصحاب هذه الأقلام السوداء وأعداء النجاح، وهم معروفون تمامًا من قبلنا، كما نتمنى على جميع من يتداول هذه الأخبار التثبّت من أي معلومات قبل نشرها".ولاحقا، نشر دكتور فود على حسابه عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو قال فيه إنه لن يسمح باستخدام قاعدته الجماهيرية العريضة لمن يحاولون تصدُّر الترند بـ"الكذب والنفاق والحكي بلا طعمة"، بحسب تعبيره، مؤكدًا أنه سيطرح منتجات جديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.