بعد شائعات ياسمين عز الزميل نيشان يرد بالفيديو من الفجيرة في النشرة المسائية

تصدر اسم جورج ديب المعروف بـ دكتور فود، في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مجموعة اخبار حول اتهامه من قبل جهات قضائية بمحاولة تهريب كمية من الممنوعات إلى تركيا، مؤكدًا أنها "شائعات تهدف إلى تشويه سمعة علامته التجارية".
كتبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، تعليقا على توقيف التيكتوكر جورج مبيض بتهمة اغتصاب الأطفال: "نطالب بأشدّ العقوبات للشياطين المعتدين على الطفولة والقصّار".
علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على توقيف التيكتوكر جورج مبيض بتهمة اغتصاب الأطفال، في تغريدة على حسابها عبر منصة اكس، قالت فيها: "كل أم وأب لازم يعلموا اولادهم ما يوثقوا بالغريب".