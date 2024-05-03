بعد شائعات ياسمين عز الزميل نيشان يرد بالفيديو من الفجيرة في النشرة المسائية

تصدر اسم جورج ديب المعروف بـ دكتور فود، في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مجموعة اخبار حول اتهامه من قبل جهات قضائية بمحاولة تهريب كمية من الممنوعات إلى تركيا، مؤكدًا أنها "شائعات تهدف إلى تشويه سمعة علامته التجارية".

