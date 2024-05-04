فستان نجوى كرم في حفلها في دبي يثير الجدل والسبب؟

في التفاصيل، اعتمدت نجوى فستاناً أسود طويلاً، ضيقاً من ناحية الخصر وواسعاً من الأسفل، ما دفع مدون الموضة الشهير إيلي حنا لوصف اطلالة نجوى بالجميلة بشكل عام بالجميلة، مع تحفُّظه على "أسفل الفستان وطريقة وضع القماش الأسود فوق الأبيض".

واتشر مقاطع فيديو عدة من الحفل، حيث ترك كثير من المتابعين تعلقات ايجابية حول اطلالة نجوى وحضورها، في حين انتقد البعض فستان نجوى معبرين عن عدم انسجامه مع إطلالتها، حيث قال أحدهم "الله يعينك على الفستان. يضيق النفس"، في حين علق آخر قائلاً "شمس الغنية قمر أي شيء تلبسه يليق بها إلا هذا الموديل ما يليق فيك".