شروق تنشر صورها من كندا بعد خلافها مع دكتور فود وهذا ما كشفته

من جهة اخرى، وفيما بين التضارب في الإشاعات حول حياة هذا الثنائي المثير للجدل، أعلنت شروق أنها ستطل في بث مباشر في الساعة التاسعة بتوقيت كندا، لترد على أسئلة جميع المتابعين ولتكشف الحقائق.

في الوقت نفسه، ومع توالي فضائح التكتوكرز في لبنان، تداولت صفحات إخبارية معلومات حول تهريب دكتور فود كمية من المخدرات داخل مغلفات البسكويت التابعة لعلامته التجارية. نفى دكتور فود هذه الاتهامات، إلا أن وثيقة نشرها الموقع نفسه أكدت هذا الخبر.