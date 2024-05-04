بريتني سبيرز و سام اصغري يصلان الى تسوية بشأن طلاقهما

فبعد أقل من عام من إعلان الثنائي قرارهما بإنهاء الزواج الذي دام 14 شهرًا، قدّم محاموا سبيرز وأصغري أوراقهما يوم الأربعاء الماضي في محكمة لوس أنجلوس لإنهاء الإجراءات. وتشير الملفات إلى أن الطلاق "غير المتنازع عليه" مُرتبط "باتفاقية مكتوبة بشأن ممتلكاتهما" مع إجراءات الدعم من الزوجة السابقة.

كان أصغري قد تقدم بطلب الطلاق من سبيرز في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى خلافات لا يمكن حلها.