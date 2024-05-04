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بريتني سبيرز و سام اصغري يصلان الى تسوية بشأن طلاقهما
بريتني سبيرز و سام اصغري يصلان الى تسوية بشأن طلاقهما
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بريتني سبيرز و سام اصغري يصلان الى تسوية بشأن طلاقهما

فن

2024-05-04 | 06:24
بريتني سبيرز و سام اصغري يصلان الى تسوية بشأن طلاقهما
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Aljadeed
بريتني سبيرز و سام اصغري يصلان الى تسوية بشأن طلاقهما

وصلت الفنانة الامريكية بريتني سبيرز إلى تسوية لإنهاء طلاقها من زوجها سام أصغري، حسب ما اكدت وثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة بيلبورد، والتي تشير الى ان الثنائي انتهي رسميًا زواجهما الذي دام 14 شهرًا باتفاق تم تقديمه إلى محكمة لوس أنجلوس.

فبعد أقل من عام من إعلان الثنائي قرارهما بإنهاء الزواج الذي دام 14 شهرًا، قدّم محاموا سبيرز وأصغري أوراقهما يوم الأربعاء الماضي في محكمة لوس أنجلوس لإنهاء الإجراءات. وتشير الملفات إلى أن الطلاق "غير المتنازع عليه" مُرتبط "باتفاقية مكتوبة بشأن ممتلكاتهما" مع إجراءات الدعم من الزوجة السابقة.

كان أصغري قد تقدم بطلب الطلاق من سبيرز في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى خلافات لا يمكن حلها.

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