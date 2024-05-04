أول تعليق من ليليا الاطرش على اخبار خطوبتها من ماجد المهندس: مش معقول!

في هذا السياق، حذفت ليليا الأطرش الصور التي جمعتها بـ ماجد من حسابها الشخصي ، وهو ما أرجعه البعض إلى غضب ماجد المهندس، بينما رأى آخرون أنها خطوة منها لإنهاء هذه الإشاعات بطريقتها الخاصة.

وبعد ذلك ظهرت ليليا في لقاء نفت فيه بشدة وجود أي علاقة بينها وبين ماجد المهندس، مؤكدة أن:

"

مش معقول كل ما هنتصور مع حد ونحط صوريبقى فيه قصة حب ده كلام مش منطقي

".