أول تعليق من ليليا الاطرش على اخبار خطوبتها من ماجد المهندس: مش معقول!
ردت الممثلة السورية ليليا الأطرش على الأخبار التي انتشرت خلال الايام الماضية حول خطوبتها من الفنان ماجد المهندس، بعد أن أثار الثنائي شائعات الارتباط بسبب سلسلة من الصور التي نشرتها ليليا برفقة ماجد على حسابها عبر انستغرام.
في هذا السياق، حذفت ليليا الأطرش الصور التي جمعتها بـ ماجد من حسابها الشخصي ، وهو ما أرجعه البعض إلى غضب ماجد المهندس، بينما رأى آخرون أنها خطوة منها لإنهاء هذه الإشاعات بطريقتها الخاصة.
وبعد ذلك ظهرت ليليا في لقاء نفت فيه بشدة وجود أي علاقة بينها وبين ماجد المهندس، مؤكدة أن: "مش معقول كل ما هنتصور مع حد ونحط صوريبقى فيه قصة حب ده كلام مش منطقي".