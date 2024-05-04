الموت يفجع الوسط الفني برحيل الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود
فُجع الوسط الفني والثقافي في العالم العربي، صباح اليوم السبت برحيل الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن آل سعود عن عمر ناهز الـ75 عاماً.
وفي التفاصيل، نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الأمير بدر بن عبدالمحسن، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلاً: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي، ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".