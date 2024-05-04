أصالة لـ آمال ماهر بعد حفل السعودية: براڤو عليكي ياأمّوله

وفي التفاصيل، كتبت أصالة : "كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤوليه كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه".

وقدمت آمال ماهر عددا من الاغاني ومنها سكة السلامة ، اتقي ربنا فيا ، ياعيني عليكي يا طيبة ، لو كان بخاطري انا ، بالاضافة إلى أغنية الف ليلة وليلة ، انت عمري ، لكوكب الشرق أم كلثوم ، وهما الاغنيتان اللاتي شهد تفاعل كبير من قبل الجمهور .