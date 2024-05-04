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&quot;كل ما انشر صورة ألاقي نفسي في المستشفى&quot;..كريم فهمي يتحدث عن الحسد بسبب صور جسمه على السوشال ميديا
"كل ما انشر صورة ألاقي نفسي في المستشفى"..كريم فهمي يتحدث عن الحسد بسبب صور جسمه على السوشال ميديا
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"كل ما انشر صورة ألاقي نفسي في المستشفى"..كريم فهمي يتحدث عن الحسد بسبب صور جسمه على السوشال ميديا

فن

2024-05-04 | 15:00
"كل ما انشر صورة ألاقي نفسي في المستشفى"..كريم فهمي يتحدث عن الحسد بسبب صور جسمه على السوشال ميديا
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Aljadeed
"كل ما انشر صورة ألاقي نفسي في المستشفى"..كريم فهمي يتحدث عن الحسد بسبب صور جسمه على السوشال ميديا

حل النجم المصري كريم فهمي ضيفا على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الخامس مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

وخلال الحلقة، صرح كريم عن الفرصة التي قدمتها له النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز خلال مسيرته معلقاً على طلاقها من أحمد العوضي وتطرق للحديث عن خلافه مع تامر حسني وحقيقة دفع تامر أموال طائلة لمهاجمة كريم.

وتضمن الحوار تصريحات جريئة من النجم المصري أبرزها: زيارته لطبيب اكتشفه لاحقا بأنه مثـ ـلي الجنس، ضبط زوجته له وهو يخونها وآخرها عن ختان البنات وغيرها من المواضيع الفنية والاجتماعي.

وعلى صعيد اخر كشف كريم فهمي عن ثروته متحدثا لأول مرة عن سبب طلاق هنا الزاهد وشقيقه أحمد فهمي، مشيرا في سياق الحلقة إلى أنه لا يمانع من المشاركة كـ عارض أزياء في كليب الفنانة نانسي عجرم مؤكداً أنه يرغب بثنائية مع الممثلة نادين نسيب نجيم.

 

حلقة جديدة من برنامج كتاب الشهرة مع النجم كريم فهمي على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

 

لمتابعة الحلقة كاملة:


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كريم فهمي بتصريح صادم عن طلاق والديه.. كان الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي!
14:30

كريم فهمي بتصريح صادم عن طلاق والديه.. كان الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي!

حل النجم المصري كريم فهمي ضيفا على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الخامس مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد. تحدث كريم عن مراحل عدة من حياته، والبداية كانت مع طلاق والديه في المراهقة والذي اعتبره الحل الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي، معتبرا أن هذه النقطة ساهمت بنضوجه كثيرا خصوصا وأنه أصبح نوعاً ما مستقلا بحياته.

14:30

كريم فهمي بتصريح صادم عن طلاق والديه.. كان الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي!

حل النجم المصري كريم فهمي ضيفا على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الخامس مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد. تحدث كريم عن مراحل عدة من حياته، والبداية كانت مع طلاق والديه في المراهقة والذي اعتبره الحل الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي، معتبرا أن هذه النقطة ساهمت بنضوجه كثيرا خصوصا وأنه أصبح نوعاً ما مستقلا بحياته.

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