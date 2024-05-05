ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية العريس

وتألقت مايا رعيدي بفستان من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة، ونشرت عدد من الصور على حسابها عبر انستغرام، تفاعل معها الجمهور بكثافة مباركين لها.

وكانت رعيدي قد أعلنت سابقا نيّتها الزواج خلال العام 2024، مشيرة إلى أنّها هي من ستقوم بتطبيق المكياج خلال يوم زفافها.