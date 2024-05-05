ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية العريس

وتألقت مايا رعيدي بفستان من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة، ونشرت عدد من الصور على حسابها عبر انستغرام، تفاعل معها الجمهور بكثافة مباركين لها.
وكانت رعيدي قد أعلنت سابقا نيّتها الزواج خلال العام 2024، مشيرة إلى أنّها هي من ستقوم بتطبيق المكياج خلال يوم زفافها.
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عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن سعادتها لعودة الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، وأثنت على أدائها خلال الحفل الذي أُقيم في السعودية مساء الجمعة الماضي.
يبدو ان أداء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في حفلها في الكويت لم يحظَ بإعجاب البعض.
أعلن أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن دخول ابنه الوحيد بلال إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لحالة إغماء.