الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجاة كارمن بصيبص من حادث سير بأعجوبة وهذا ما حصل معها
نجاة كارمن بصيبص من حادث سير بأعجوبة وهذا ما حصل معها
A-
A+

نجاة كارمن بصيبص من حادث سير بأعجوبة وهذا ما حصل معها

فن

2024-05-05 | 05:58
نجاة كارمن بصيبص من حادث سير بأعجوبة وهذا ما حصل معها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجاة كارمن بصيبص من حادث سير بأعجوبة وهذا ما حصل معها

نجت الممثلة اللبنانية ​كارمن بصيبص، بأعجوبة من حادث سير تعرضت له قبل شهرين في لبنان، وروت التفاصيل المخيفة لما حصل معها.​

 وفي التفاصيل، قالت كارمن، خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد"، إنها تعرضت قبل شهرين لحادث سير كبير جدا، مشيرة إلى أنها عرفت فجأة أن في ثانية واحدة قد يفقد الإنسان حياته.

وأضافت كارمن الى ان الحادث حصل أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسل "نظرة حب"، وللمصادفة، كانت تفكر أن لديها في اليومين المقبلين تصوير مشاهد لحادث سيارة حيث تدخل في غيبوبة.

 وقالت كارمن: "فكرت أنني سأتأخر في التصوير، وقررت عدم الذهاب بسيارتي حتى لا أنام وأنا أقود السيارة في الطريق."

وبينت كارمن: "في مساء اليوم ذاته وأنا في طريق عودتي تعرضت لحادث سير وكان كبيرا، حيث اصطدمت بسيارة أمامي، وطارت مركبتي وفتحت "الوسائد الهوائية".

وأشارت كارمن إلى أنها تحركت يمينا ويسارا، وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق، ما ادى الى تدمير السيارة بالكامل. وكانت سعيدة بأنها نجت بأعجوبة و لم تصب بأي اذى.

وفي سياق التفاصيل، اضافت كارمن ان زوجها اتصل بها في لحظة وقوع الحادث اذ انه وضع في هاتفه رقمها للحالات الطارئة، والهواتف الذكية لديها خاصة عندما يتعرض أصحابها لحادث يرسل رسائل تحذيرية للأرقام المحددة.

وتابعت ان زوجها اتصل بها عند وقوع الحادث بعد تلقيه اشعارا بالحادث، الا انها لم تتكن من الرد عليه في البداية لكنها تمكنت من ذلك لاحقا.

اقرأ ايضا في فن

بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة
08:54

بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة

عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن سعادتها لعودة الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، وأثنت على أدائها خلال الحفل الذي أُقيم في السعودية مساء الجمعة الماضي.

08:54

بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة

عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن سعادتها لعودة الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، وأثنت على أدائها خلال الحفل الذي أُقيم في السعودية مساء الجمعة الماضي.

شيرين عبد الوهاب تتعرض للهجوم بعد حفلها الاخير والجمهور: اعتزلي
08:48

شيرين عبد الوهاب تتعرض للهجوم بعد حفلها الاخير والجمهور: اعتزلي

يبدو ان أداء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في حفلها في الكويت لم يحظَ بإعجاب البعض.

08:48

شيرين عبد الوهاب تتعرض للهجوم بعد حفلها الاخير والجمهور: اعتزلي

يبدو ان أداء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في حفلها في الكويت لم يحظَ بإعجاب البعض.

نقل شقيق ياسمين صبري الى المستشفى ووالده يناشد
08:42

نقل شقيق ياسمين صبري الى المستشفى ووالده يناشد

أعلن أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن دخول ابنه الوحيد بلال إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لحالة إغماء.

08:42

نقل شقيق ياسمين صبري الى المستشفى ووالده يناشد

أعلن أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن دخول ابنه الوحيد بلال إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لحالة إغماء.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024