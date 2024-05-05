نجاة كارمن بصيبص من حادث سير بأعجوبة وهذا ما حصل معها

وفي التفاصيل، قالت كارمن، خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد"، إنها تعرضت قبل شهرين لحادث سير كبير جدا، مشيرة إلى أنها عرفت فجأة أن في ثانية واحدة قد يفقد الإنسان حياته.

وأضافت كارمن الى ان الحادث حصل أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسل "نظرة حب"، وللمصادفة، كانت تفكر أن لديها في اليومين المقبلين تصوير مشاهد لحادث سيارة حيث تدخل في غيبوبة.

وقالت كارمن: "فكرت أنني سأتأخر في التصوير، وقررت عدم الذهاب بسيارتي حتى لا أنام وأنا أقود السيارة في الطريق."

وبينت كارمن: "في مساء اليوم ذاته وأنا في طريق عودتي تعرضت لحادث سير وكان كبيرا، حيث اصطدمت بسيارة أمامي، وطارت مركبتي وفتحت "الوسائد الهوائية".

وأشارت كارمن إلى أنها تحركت يمينا ويسارا، وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق، ما ادى الى تدمير السيارة بالكامل. وكانت سعيدة بأنها نجت بأعجوبة و لم تصب بأي اذى.

وفي سياق التفاصيل، اضافت كارمن ان زوجها اتصل بها في لحظة وقوع الحادث اذ انه وضع في هاتفه رقمها للحالات الطارئة، والهواتف الذكية لديها خاصة عندما يتعرض أصحابها لحادث يرسل رسائل تحذيرية للأرقام المحددة.

وتابعت ان زوجها اتصل بها عند وقوع الحادث بعد تلقيه اشعارا بالحادث، الا انها لم تتكن من الرد عليه في البداية لكنها تمكنت من ذلك لاحقا.