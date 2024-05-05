شيرين عبد الوهاب تتعرض للهجوم بعد حفلها الاخير والجمهور: اعتزلي

اذ قام مستخدمون على منصة "إكس"، بإطلاق هاشتاغ "شيرين اعتزلي"، اتهموها فيه بـ"الاستهتار" تجاه جمهورها، مؤكدين عدم بذلها جهدًا كافيًا في التدريب مع الفرقة الموسيقية، ولم تهتم بمظهرها الخارجي، مما أدى إلى وصف أدائها بأنه "نشاز".

من جهة اخرى، اعرب البعض عن قلقهم بشأن حالتها النفسية بعد انفصالها عن طليقها الفنان حسام حبيب، حيث بكت خلال أداء بعض أغانيها العاطفية، وتعثرت خلال أداء أغنية "كدة يا قلبي"، لكنها عادت وأكملت العرض.

اما بعض الآراء فأشارت إلى أن شيرين تحتاج إلى إدارة أعمال قوية للسيطرة على حياتها الشخصية والتركيز على فنها، بينما اعتبر آخرون أن الانتقادات التي تتعرض لها غير مبررة تمامًا.