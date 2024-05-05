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بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة
بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة
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بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة

فن

2024-05-05 | 08:54
بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة
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Aljadeed
بالفيديو - عبير نعمة تعانق آمال ماهر : انت ملكة

عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن سعادتها لعودة الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، وأثنت على أدائها خلال الحفل الذي أُقيم في السعودية مساء الجمعة الماضي.

في هذا السياق، نشرت عبير على حسابها الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لقاءها بآمال ماهر، حيث ظهرتا وهما تحتضنان بعضهما وتؤديان أغنية "وينك"، وصفت نعمة زميلتها آمال ماهر بـ"الملكة" التي عادت مجددًا إلى الساحة الفنية.

وارفقت عبير الفيديو بتعليق اشادت من خلاله بصوت آمال ماهر وهنأتها على النجاح الكبير في حفل جدة، وأشادت بابتسامتها التي تسر القلوب وأبدعها الذي يبهر الجميع، معربة عن شكرها لموهبتها التي تجلب البهجة والسعادة للجميع.

من جانبها، أعربت آمال ماهر عن إعجابها بصوت عبير نعمة ووصفته بأنه "مميز"، مُبديّة إعجابها بقدرتها على نقل الأغاني بأسلوب يثير الانتباه.

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