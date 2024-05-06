فيديو من زفاف ملكة جمال لبنان مايا رعيدي يضعها في موقف محرج بسبب العريس وهي ترد

وفي التفاصيل، تزوجت مايا مدنيا في لندنمن الشاب شريف فهمي كراغولا وهو نجل السيدة سهام توينيمن زواجها الأول، الا انها لم تسلم ولا زوجها من حملات التنمر والانتقاد التي شنها عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتقد عدد من المتابعين بساطة فستان مايا معتبرين انه غير لائق لحفل زفاف، فيما توجه آخرون بالانتقاد الى العريس مباشرة.

على سبيل المثال جاء في احد الانتقادات: "حرام العريس ناسي يغسل وجهه ويمشط شعره واعي من التخت عالعرس ابن جيراننا عرسه اليوم صرلو ٣ ايام عند الحلاق".

وجاء في تعليق آخر: "مبروك حلوة البساطة بس مو لحد الشرشحة ما خرج عروس فستانها".

كما ترك احدهم تعليقا جاء فيه: "مابدي اتنمر بس مشط شعرك عالقليلي".

في المقابل جاء في احد التعليقات: " تعليقات سخيفة مبين العريس اجنبي ونا عندو فزلكات وسخافات وتفاهات ..قولو مبروك وتمنو الخير للعرسان ..الله يهنيهن".

وكتب احدهم: "يكفي إنها خجلانة الف الف مبروك للعروسين انا حبيتها لأجل خجلها."

من جهتها، يبدو ان مايا قررت الرد على التنمر الذي تعرضت له بطريقتها الخاصة، اذ نشرت عدد من مقاطع الفيديو والصور على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلالها اجواء الحفل.

وتقصدت في احدى الصور اظهار تفاصيل الفستان الدقيقة التي اظهرت كمية الابداع الذي وضعه المصمم العالمي من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة.