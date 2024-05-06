نانسي عجرم تتأثر بشدة بعد إعلان محمد عبده إصابته بمرض السرطان

شو كنت بتمنى يكون الخبر مش صحيح!

سلامة قلبك من كل شرّ.

انشالله كل الصحة والعافية والقوة لفنان العرب اللي بحبه كتير🤍 #محمد_عبده @Mohammed_Abdu — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 5, 2024

وكتبت نانسي في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "شو كنت بتمنى يكون الخبر مش صحيح! سلامة قلبك من كل شرّ.. انشالله كل الصحة والعافية والقوة لفنان العرب اللي بحبه كتير".هذا وكان كشف محمد عبده عن مرضه حيث طمأن الجمهور على صحته، مؤكدًا تحسُّن حالته الصحية بعدما أعلن إصابته بـ"سرطان البروستات".وقال في رسالة صوتية بثتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، "الحمد لله، أموري الصحية تتحسن، كان لدي سرطان في البروستات، وهذا أخف وطأة"، مضيفا: "الاعراض الجانبية للإشعاع (أي العلاج الكيماوي) أخف كثيراً من العمليات الأخرى.. آخذ إبرة كل ثلاثة أشهر.. لدي موعد بعد يومين للبدء في المرحلة الثانية من العلاج".