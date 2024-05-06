ميريام فارس تحتفل بعيد الفصح مع طفليها

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد الفصح، في أجواء عائلية بسيطة مع طفليها جايدن ودايف، وسط الزينة والألعاب الطفولية الممتعة.



وكعادتها، زينت ميريام فارس في منزلها الفخم بنفسها من خلال اختيار مجموعة واسعة من الديكورات التي تحاكي العيد، وحرصت على ان تنقل هذه الأجواء عبر مواقع التواصل ومشاركتها مع متابعيها.

ونشرت ميريام فارس على حسابها عبر اسنتغرام، مجموعة صور عفوية، ظهرت فيها بفستان صيفي قصير أصفر اللون وعليه رسوم رفيعة باللون الأسود، وأكملت إطلالتها الأنيقة بحذاء نسائي من اللون الأسود وبكعب عالٍ، ومزيّن بعقدة مكسوّة بحبيبات اللؤلؤ.

واستعرضت الفنانة اللبنانية من خلال الصور الزينة التي اختارتها لهذه المناسبة، والتي جاءت على شكل أرانب وورود وكمية كبيرة من البيض الملوّن، وحرصت على تزيين الغرفة باسمَي طفليها بأسلوب ممتع.