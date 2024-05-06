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ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان
ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان
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ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان

فن

2024-05-06 | 07:39
ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان
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Aljadeed
ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان

عبر الفنان السوري ناصيف زيتون عن تضامنه مع الفنان السعودي محمد عبده وتمنيه له بالشفاء عقب اعلان اصبته بمرض السرطان.

وكتب ناصيف رسالة، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "فنان العرب الكبير محمد عبده … الله يشفيك ويعافيك يا رب".

وكان محمد عبده كشف امس عن مشواره في التعافي من مرض السرطان، مطأمناً محبيه على صحته، ومؤكداً تحسن حالته.

فنان العرب الكبير #محمد_عبده … الله يشفيك ويعافيك يا رب 🙏🏻@Mohammed_Abdu

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