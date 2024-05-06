ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان

وكتب ناصيف رسالة، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "فنان العرب الكبير محمد عبده … الله يشفيك ويعافيك يا رب".
وكان محمد عبده كشف امس عن مشواره في التعافي من مرض السرطان، مطأمناً محبيه على صحته، ومؤكداً تحسن حالته.
فنان العرب الكبير #محمد_عبده … الله يشفيك ويعافيك يا رب 🙏🏻@Mohammed_Abdu
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) May 6, 2024
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) May 6, 2024
يحل العميد بسام ياسين ضيفا مع تمام بليق في حلقة الليلة من برنامج "النشرة مع تمام" على قناة الجديد.
توفي الممثل البريطاني الشهير، برنارد هيل، الذي اشتهر بأدواره الرائعة في عالم السينما، ومن أبرزها دوره في فيلم "تيتانيك"، حسب ما أعلنت عائلته في بيان مؤثر عن رحيله.
أحيا الممثل السوري أيمن زيدان، ذكرى رحيل ابنه نوار بكلمات مؤثرة مليئة بالحزن والكثير من الشوق وألم الفراق.