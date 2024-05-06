ناصيف زيتون برسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد اصابته بالسرطان

وكتب ناصيف رسالة، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "فنان العرب الكبير محمد عبده … الله يشفيك ويعافيك يا رب".



وكان محمد عبده كشف امس عن مشواره في التعافي من مرض السرطان، مطأمناً محبيه على صحته، ومؤكداً تحسن حالته.

فنان العرب الكبير #محمد_عبده … الله يشفيك ويعافيك يا رب 🙏🏻@Mohammed_Abdu