وفاة نجم فيلم "تيتانيك" وعائلته تنعاه

واكدت العائلة أن هيل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو في سن السابعة والستين، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات والتألق.

وفي تصريح لوكيل أعماله، لو كولسون، تم تأكيد الخبر الأليم دون الكشف عن سبب الوفاة. وأوضح كولسون أن هيل فارق الحياة وبجانبه ابنه جابريال، في لحظة تاريخية حزينة لمحبيه وعشاق السينما.