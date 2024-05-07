ابنة انابيلا هلال تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور .. هل تشبهها؟

ووثقت انابيلا في الصور استقبالها لابنتها التي عادت الى لبنان بعد مشاركة فريق مدرستها في إحدى المسابقات الرياضية.
كما لفتت ماييفا الانظار بجمالها بعد ان كبرت واصبحت شابة، تميل بالشبه الى والدها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب اكثر منه الى والدتها.
كشف الفنان المصري حمادة هلال، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، عن نجاته من الموت خلال تصوير أحد المشاهد الخطرة في الجزء الرابع من مسلسل "المداح".
بعد إهانتها اللبنانيين، ووصفهم بـ "النَوَر"، خرجت شروق المعروفة باسم "صن شاين"، زوجة جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود" عن صمتها واعتذرت من الشعب اللبناني على ما قالته، مشيرة إلى أنه خانها التعبير.
أعلن رجل الأعمال محمد حديد، والد عارضتَي الأزياء جيجي وبيلا حديد، إفلاسه أمام المحكمة وذلك بعد أن صدر قراراً بحقّه الأسبوع الماضي يجبره على دفع تكاليف هدم قصره الكائن في "لوس انجلوس".