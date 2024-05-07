ابنة انابيلا هلال تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور .. هل تشبهها؟

ووثقت انابيلا في الصور استقبالها لابنتها التي عادت الى لبنان بعد مشاركة فريق مدرستها في إحدى المسابقات الرياضية.

كما لفتت ماييفا الانظار بجمالها بعد ان كبرت واصبحت شابة، تميل بالشبه الى والدها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب اكثر منه الى والدتها.