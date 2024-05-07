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ياسمين عبد العزيز تجهش بالبكاء بسبب احمد العوضي: انا بعشقه!
ياسمين عبد العزيز تجهش بالبكاء بسبب احمد العوضي: انا بعشقه!
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ياسمين عبد العزيز تجهش بالبكاء بسبب احمد العوضي: انا بعشقه!

فن

2024-05-07 | 06:01
ياسمين عبد العزيز تجهش بالبكاء بسبب احمد العوضي: انا بعشقه!
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Aljadeed
ياسمين عبد العزيز تجهش بالبكاء بسبب احمد العوضي: انا بعشقه!

تصدر اسم الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد حلولها ضيفة ضمن برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية المصرية اسعاد يونس، حيث تحدثت عن طلاقها وكشفت لأول مرة تفاصيل ما حصل بينها وبين زوجها السابق الممثل المصري احمد العوضي.

وفي التفاصيل، كشفت ياسمين عبد العزيز لأول مرة انها لا زالت تحمل في قلبها مشاعر الحب تجاه احمد العوضي، اذ قالت إنها لا تحبه بل تعشقه، اتدخل بنوبة بكاء شديدة على الهواء، من شدة التأثر.
من هنا، افصحت ياسمين عبد العزيز أن احمد العوضي كان الحب الحقيقي في حياتها، لأنها حينما أحبته تأكدت أنها لم تحب من قبل، لتعلق على إمكانية العودة له مرة أخرى بعد الانفصال بالقول إن هذا الأمر متروك للأيام، وهي قد سلمت أمرها لـ الله ليختار لها ما يريد. 
وفي الحلقة، كشفت ياسمين عبد العزيز أسباب الانفصال، اذ أكدت أن هناك سببا للانفصال لا يمكنها الحديث عنه، غير أنها شددت على أن الأمر لا يتعلق بالخيانة على الإطلاق، وقد حرصت على توضيح هذا الأمر، بسبب وجود بعض الأشخاص الذين وصفتهم بالمؤذين، لا يريدون لها سوى الإيذاء فقط، وفضلت ألا تتحدث عن التفاصيل. 

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