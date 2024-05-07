زوجة مروان خوري تحتفل بعيد ميلادها وهذه هديته لها

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A post shared by Nada Rammal Khoury (@nada.r.khoury)
A post shared by Nada Rammal Khoury (@nada.r.khoury)
أثارت الممثلة السورية نسرين طافش، حالة من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، تحدثت فيه عن مواضيع شتى من بينها أهمية إبعاد الأطفال عن مواقع التواصل.
كشف الفنان المصري حمادة هلال، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، عن نجاته من الموت خلال تصوير أحد المشاهد الخطرة في الجزء الرابع من مسلسل "المداح".
بعد إهانتها اللبنانيين، ووصفهم بـ "النَوَر"، خرجت شروق المعروفة باسم "صن شاين"، زوجة جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود" عن صمتها واعتذرت من الشعب اللبناني على ما قالته، مشيرة إلى أنه خانها التعبير.