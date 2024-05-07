زوجة مروان خوري تحتفل بعيد ميلادها وهذه هديته لها

وجاء احتفالها مقسماً إلى قسمين، واحد مع زوجها الذي خصص لها قالب حلوى كبيراً، وحرص على مشاركة صورة له برفقتها موثقاً هذه اللحظات السعيدة.وقد عايد مروان خوري زوجته بتعليق على الصورة قال فيه: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".من جهتهما، ابنتا ندى خوري، احتفلتا معها حيث نشرت ندى مقطع فيديو يظهرها وهي تفتح باب منزلها، وتتفاجأ بإحدى ابنتيها وهي نور، مقدمة لها قالباً من الحلوى، مع الهدايا وباقات الورود من الأهل والأصدقاء، وعليها بطاقات معايدة بالمناسبة السعيدة.