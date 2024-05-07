شروق زوجة دكتور فود تعتذر من اللبنانيين بعد وصفهم بـ"النَوَر"

بعد إهانتها اللبنانيين، ووصفهم بـ "النَوَر"، خرجت شروق المعروفة باسم "صن شاين"، زوجة جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود" عن صمتها واعتذرت من الشعب اللبناني على ما قالته، مشيرة إلى أنه خانها التعبير.

