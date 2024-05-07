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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
أثارت الممثلة السورية نسرين طافش، حالة من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، تحدثت فيه عن مواضيع شتى من بينها أهمية إبعاد الأطفال عن مواقع التواصل.
كشف الفنان المصري حمادة هلال، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، عن نجاته من الموت خلال تصوير أحد المشاهد الخطرة في الجزء الرابع من مسلسل "المداح".
أعلن رجل الأعمال محمد حديد، والد عارضتَي الأزياء جيجي وبيلا حديد، إفلاسه أمام المحكمة وذلك بعد أن صدر قراراً بحقّه الأسبوع الماضي يجبره على دفع تكاليف هدم قصره الكائن في "لوس انجلوس".