حمادة هلال يتعرض لحادث خطير وينجو بأعجوبة
كشف الفنان المصري حمادة هلال، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، عن نجاته من الموت خلال تصوير أحد المشاهد الخطرة في الجزء الرابع من مسلسل "المداح".
وفي التفاصيل، قال حمادة هلال: "لم أكن أشعر بالإصابة، كنت أصوّر طول الوقت وكنت أشعر بالنشاط أعلى، كنا انتهينا من التصوير تقريباً يوم 26 رمضان، أنا كنت متعلق بالواير وفوجئت بأنه ارتفع فجأة وارتطمت بالحائط والأرض"، مضيفا: "اكتشفت يوم 27 أنني أصبت بالديسك لكن الحمد لله الآن أحسن".