حمادة هلال يتعرض لحادث خطير وينجو بأعجوبة

وفي التفاصيل، قال حمادة هلال: "لم أكن أشعر بالإصابة، كنت أصوّر طول الوقت وكنت أشعر بالنشاط أعلى، كنا انتهينا من التصوير تقريباً يوم 26 رمضان، أنا كنت متعلق بالواير وفوجئت بأنه ارتفع فجأة وارتطمت بالحائط والأرض"، مضيفا: "اكتشفت يوم 27 أنني أصبت بالديسك لكن الحمد لله الآن أحسن".