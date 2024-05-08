ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟

وفي التفاصيل، فاجأت ألين الجمهور باعترافها خلال المقابلة انها عاشت المُساكنة بالرغم من انها متدينة.
واعتبرت ألين ان المُساكنة تجعل الشريك يتعرف ويحتك أكثر بالشخص الآخر وتُجنب المشاكل والطلاق في المستقبل.
تحدثت الفنانة المصرية لبلبة عن مرورها خلال الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد، بعد رحيل أصدقائها الفنانين وآخرهم الفنان صلاح السعدني، مشيرةً إلى أن للمخرج عاطف الطيب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية.
نشرت الفنانة السورية اصالة نصري صورة جديدة على حسابها عبر انستغرام، ردت من خلالها على الخبار التي انتشرت مؤخرا عن خلافها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
أثارت لين برنجكجي، زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.