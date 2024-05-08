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ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟
ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟
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ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟

فن

2024-05-08 | 04:50
ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟
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Aljadeed
ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟

حلّت الفنانة اللبنانية ألين لحود ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات ضمن برنامج "شو القصة".

وفي التفاصيل، فاجأت ألين الجمهور باعترافها خلال المقابلة انها عاشت المُساكنة بالرغم من انها متدينة.

واعتبرت ألين ان المُساكنة تجعل الشريك يتعرف ويحتك أكثر بالشخص الآخر وتُجنب المشاكل والطلاق في المستقبل.


 

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