ألين لحود تفاجئ الجمهور بحديثها عن المساكنة.. ماذا قالت ؟

وفي التفاصيل، فاجأت ألين الجمهور باعترافها خلال المقابلة انها عاشت المُساكنة بالرغم من انها متدينة.

واعتبرت ألين ان المُساكنة تجعل الشريك يتعرف ويحتك أكثر بالشخص الآخر وتُجنب المشاكل والطلاق في المستقبل.





