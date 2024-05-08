لقطات رومانسية بين سارة أبي كنعان وخطيبها وسام فارس في الامارات قبل زفافهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رومانسي للثنائي الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس خلال اجازتهما في أبوظبي.



وفي التفاصيل، نشرت سارة ابي كنعان مقطع فيديو على حسابها الخاص عبر انستغرام.

وبدت سارة في الفيديو مع خطيبها الممثل وسام فارس خلال تواجدهما في الامارت، ووثقت سارة لحظات رومنسية جميلة من أماكن مختلفة.