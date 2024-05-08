لقطات رومانسية بين سارة أبي كنعان وخطيبها وسام فارس في الامارات قبل زفافهما

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A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
تحدثت الفنانة المصرية لبلبة عن مرورها خلال الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد، بعد رحيل أصدقائها الفنانين وآخرهم الفنان صلاح السعدني، مشيرةً إلى أن للمخرج عاطف الطيب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية.
نشرت الفنانة السورية اصالة نصري صورة جديدة على حسابها عبر انستغرام، ردت من خلالها على الخبار التي انتشرت مؤخرا عن خلافها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
أثارت لين برنجكجي، زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.