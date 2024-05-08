اصالة تحذف جميع صورها مع فائق حسن .. هل انفصلا؟

اللافت في الموضوع أن أصالة لم تلغ متابعة زوجها، بل اكتفت فقط بحذف صورهما معا فحسب، تزامنا مع تردد اخبار عن تعرض حسن لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

هذه الخطوة من اصالة، أثارت أصالة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تحرص دوماً على التغزل بزوجها بشكل علني على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في مقابلاتها الإعلامية.

في المقابل، رجح بعض المتابعون أن يكون الثنائي قد انفصلا رسمياً، فيما لم يوضح أحدهما الأمر حتى الساعة؛ ما فتح المجال أمام المزيد من الشائعات والتكهنات.