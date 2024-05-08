سبب خلاف اصالة نصري وفائق حسن الى العلن ومعلومات مسربة من داخل الفندق !

وجاء في منشور الصفحة: "عقب حفلها الاخير في ابو ظبي، اشتعلت الخلافات بين المطربة السورية اصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن حيث غادر فائق الفندق الذي كانت تقيم فيه اصالة وانتقل الى فندق آخر."

وتابعت الصفحة: "يقال ان الخلافات بدأت قبل الحفل وتصاعدت بعد ذلك مما اثر على جو العلاقة بينهما."

واضافت: "الاسباب وراء هذا الخلاف لم تكشف بعد لكنها اثارت تكهنات المقربين من الثنائي ان الخيانة دقت ابواب العلاقة بين الزوجين."

وختمت: "طلبت اصالة نصري من زوجها الانفصال عنه بسلام ولكن يحاول المقربون من الزوجين ايجاد حلول لما جرى قبل اعتلاء اصالة خشبة المسرح في السابع والعشرين من شهر ابريل في قصر الامارات بأبو ظبي."

يذكر ان اصالة، وفي خطوة مفاجئة، حذفت الفنانة السورية أصالة نصري، جميع الصور التي تجمعها بزوجها العراقي فائق حسن، من صفحتها الرسمية على منصة "إنستغرام".

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