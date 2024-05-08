اول تعليق من اصالة على اخبار انفصالها عن فائق حسن ..هل تدهورت حالته الصحية ؟

وفي التفاصيل، نشرت اصالة صورة جمعتها بـ فائق حسن على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بتعليق ردت من خلاله على الشائعات و اوضحت جديد وضع فائق الصحي بعد ان كانت قد انتشرت اخبار عن تدهور حالته خلال الايام الماضية.

وجاء في تعليق اصالة: " يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك".