اول تعليق من اصالة على اخبار انفصالها عن فائق حسن ..هل تدهورت حالته الصحية ؟

وفي التفاصيل، نشرت اصالة صورة جمعتها بـ فائق حسن على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بتعليق ردت من خلاله على الشائعات و اوضحت جديد وضع فائق الصحي بعد ان كانت قد انتشرت اخبار عن تدهور حالته خلال الايام الماضية.
وجاء في تعليق اصالة: " يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك".
View this post on Instagram
A post shared by Assala (@assala)
A post shared by Assala (@assala)
تحدثت الفنانة المصرية لبلبة عن مرورها خلال الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد، بعد رحيل أصدقائها الفنانين وآخرهم الفنان صلاح السعدني، مشيرةً إلى أن للمخرج عاطف الطيب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية.
أثارت لين برنجكجي، زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.
كشفت صفحة "شربيليتا" المهتمة بأخبار الفنانين عبر انستغرام، ان خلاف وقع بين اصالة و زوجها قبل حفلها في دبي وتفاقم ليصل بالثنائي الى طريق مسدود.