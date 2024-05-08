لبلبة تتحدث عن مرورها بحالة من الحزن وما قالته مؤثر
تحدثت الفنانة المصرية لبلبة عن مرورها خلال الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد، بعد رحيل أصدقائها الفنانين وآخرهم الفنان صلاح السعدني، مشيرةً إلى أن للمخرج عاطف الطيب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية.
وفي التفاصيل، قالت لبلبة على هامش تكريمها في "مهرجان بردية لسينما الومضة" في دورته الأولى: "أنا لم أحضّر كلمة كي ألقيها في الحفل، لأنني لم أكن أعلم أنني سوف أتحدث، وما سأقوله ينبع من قلبي".
وأضافت: "أشكر المهرجان على تكريمي لمسيرتي الفنية، وهذا يسعدني جداً، وشرف كبير أن تكون الدورة باسم عاطف الطيب، وهو الذي أعاد اكتشافي، وبعدما كنت أضحّك الناس أبكيتهم في الفيلمين اللذين قدّمتهما معه".