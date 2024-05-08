لبلبة تتحدث عن مرورها بحالة من الحزن وما قالته مؤثر

وفي التفاصيل، قالت لبلبة على هامش تكريمها في "مهرجان بردية لسينما الومضة" في دورته الأولى: "أنا لم أحضّر كلمة كي ألقيها في الحفل، لأنني لم أكن أعلم أنني سوف أتحدث، وما سأقوله ينبع من قلبي".

وأضافت: "أشكر المهرجان على تكريمي لمسيرتي الفنية، وهذا يسعدني جداً، وشرف كبير أن تكون الدورة باسم عاطف الطيب، وهو الذي أعاد اكتشافي، وبعدما كنت أضحّك الناس أبكيتهم في الفيلمين اللذين قدّمتهما معه".