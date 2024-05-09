مايا دياب تتحدث لأول مرة عن سبب إخفاء طلاقها.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، قالت مايا دياب خلال استضافتها في برنامج "AB Talks"، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: "كنت أتهرب من سؤال: مطلقة أم متزوجة؟ لأنني كنت أريد الحفاظ على حب العائلة لبنتي، ووالدها كان يأتي ليراها متى يشاء، ولا أضع شروطا أمامه أبدًا، لأنه والدها وهو إنسان كنت أحبه وما زلت، وأكره كلمة مطلقة، إما متزوجة وإما لا.

يذكر أن مايا دياب كانت قد تزوجت بعباس ناصر عام 2006، بعد أن جمعتهما علاقة حب لمدة سنوات، ولديهما طفلة تدعى كاي، لكنهما انفصلا عام 2014، وحصلت على ورقة طلاقها عام 2017 بعد تسوية بينهما.