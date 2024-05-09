نانسي عجرم تكشف لأول مرة اسم ابنتها الرابعة خلال حفلها في أبوظبي

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمس، حفلا غنائيا ضخما في ابوظبي بالامارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة الإعلان عن أحدث تعاون بين شركة OHANA للتطوير العقاري والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، حضره عدد كبير من نجوم الفن والصحافة والاعلام.



وقدمت نانسي عجرم في الحفل باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، والتي تفاعل معها الحضور بشكل واسع، اذ انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق الأجواء الحماسية التي سيطرت على الحفل.

اللافت كان مقطع فيديو ظهرت فيه نانسي وهي تعبر عن سعادتها لوجودها في هذا الحفل، ومثنية على حبها الكبير وتقديرها للقيمين على الحفل، وتحديدا الرئيس التنفيذي للعمليات والتطوير في أوهانا للتطوير العقاري الأستاذ حسين سالم والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

أما ما اثار موجة جدل واسعة بين المتابعين فهو أن نانسي عجرم كشفت لأول مرة عن اسم ابنتها الرابعة، اذ قالت في الحفل: "اذا جبت بنت رابعة رح سميها أوهانا"، ما دفع المتابعون للتساؤل عما إذا كانت نانسي عجرم حامل أو أنها ترغب بأن تنجب ابنة رابعة في القريب العاجل.