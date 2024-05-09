الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ما حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي؟
ما حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي؟
A-
A+

ما حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي؟

فن

2024-05-09 | 05:49
ما حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي؟

أثار الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، حالة من التكهنات بشأن عودة الأخيرة إلى طليقها الفنان المصري أحمد العوضي.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن وائل يبدو أنه يلمح إلى عودة ياسمين والعوضي، بعد منشوره عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورًا تجمعه بشقيقته، معلقًا: "اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم".
وعلقت إحدى المتابعات على منشور وائل عبد العزيز، متسائلة إن كانت الفنانة ياسمين ستعود إلى طليقها أحمد العوضي، ليرد عليها بقوله: "هيحصل".
هذا وتأتي هذه التلميحات بعد تصريحات ياسمين عبد العزيز التي أكدت فيها أنها لا تزال تعشق طليقها أحمد العوضي، رغم انفصالهما في كانون الثاني الماضي.
 

اقرأ ايضا في فن

هاني شاكر يرد على اتهامه بسرقته قصيدة غنائية
06:37

هاني شاكر يرد على اتهامه بسرقته قصيدة غنائية

سخر الفنان المصري هاني شاكر، من الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اتهامه بشأن سرقة قصيدة "رحماك" التي طرحت في ألبوم "حبيبي.. حياتي" عام 2009.

06:37

هاني شاكر يرد على اتهامه بسرقته قصيدة غنائية

سخر الفنان المصري هاني شاكر، من الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اتهامه بشأن سرقة قصيدة "رحماك" التي طرحت في ألبوم "حبيبي.. حياتي" عام 2009.

شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على أخبار انفصال والدتها عن زوجها فائق حسن: الموضوع خطير
06:36

شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على أخبار انفصال والدتها عن زوجها فائق حسن: الموضوع خطير

تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار شائعات عن خلافها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

06:36

شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على أخبار انفصال والدتها عن زوجها فائق حسن: الموضوع خطير

تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار شائعات عن خلافها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

كريم عبد العزيز يُفجع بوفاة والدته
06:04

كريم عبد العزيز يُفجع بوفاة والدته

فُجع الممثل المصري كريم عبد العزيز، بوفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، حيث أعلن والده المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، خبر الوفاة، إذا كتب: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله".

06:04

كريم عبد العزيز يُفجع بوفاة والدته

فُجع الممثل المصري كريم عبد العزيز، بوفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، حيث أعلن والده المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، خبر الوفاة، إذا كتب: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024