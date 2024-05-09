ما حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي؟

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن وائل يبدو أنه يلمح إلى عودة ياسمين والعوضي، بعد منشوره عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورًا تجمعه بشقيقته، معلقًا: "اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم".وعلقت إحدى المتابعات على منشور وائل عبد العزيز، متسائلة إن كانت الفنانة ياسمين ستعود إلى طليقها أحمد العوضي، ليرد عليها بقوله: "هيحصل".هذا وتأتي هذه التلميحات بعد تصريحات ياسمين عبد العزيز التي أكدت فيها أنها لا تزال تعشق طليقها أحمد العوضي، رغم انفصالهما في كانون الثاني الماضي.