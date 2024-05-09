كريم عبد العزيز يُفجع بوفاة والدته

من ناحيته أعلن المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز، بياناً بتفاصيل جنازة وعزاء والدته، وكتب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز.. والدة النجم كريم عبدالعزيز".وأضاف: "تشيع الجنازة غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء.