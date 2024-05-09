شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على أخبار انفصال والدتها عن زوجها فائق حسن: الموضوع خطير
تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار شائعات عن خلافها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
وفي التفاصيل، علقت بدورها شام الذهبي ابنة أصالة، على شائعات انفصال والدتها، بنشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، تجمع والدتها مع زوجها وانفعلت قائلة: "الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل حسد، والله ما كنت بصدق بالحسد بش شكله الموضوع خطير يا الله، ربي يحفظك يا سندنا كلنا يا غالي شو بحبك.