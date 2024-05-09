شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على أخبار انفصال والدتها عن زوجها فائق حسن: الموضوع خطير

فُجع الممثل المصري كريم عبد العزيز، بوفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، حيث أعلن والده المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، خبر الوفاة، إذا كتب: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله".

