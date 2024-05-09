فنانة شهيرة تؤكد عودة ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضي

وفي التفاصيل، كشفت رشا العدل في منشورها، أنها تود الرد على جميع المكذّبين والحاقدين تجاه قصة حب ياسمين والعوضي، مؤكدةً عودتهما إلى بعضهما البعض بالقول: هما أصلًا رجعا لبعضهما.. ربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد.

وأثار هذا الخبر موجة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة رشا، الذين عبروا عن فرحتهم بعودة علاقتهما بعد انفصالهما في شهر كانون الثاني من العام الحالي.