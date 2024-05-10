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أحمد العوضي يحسم حقيقة عودته لـ ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي يحسم حقيقة عودته لـ ياسمين عبد العزيز
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أحمد العوضي يحسم حقيقة عودته لـ ياسمين عبد العزيز

فن

2024-05-10 | 05:52
أحمد العوضي يحسم حقيقة عودته لـ ياسمين عبد العزيز
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Aljadeed
أحمد العوضي يحسم حقيقة عودته لـ ياسمين عبد العزيز

حسم الممثل المصري أحمد العوضي حقيقة عودته إلى طليقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، عقب تصريحات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى النجمات، وكذلك لـ وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، حول علاقتهما.

وفي التفاصيل، كتب العوضي منشورا على حسابه عبر "فيسبوك"، الخميس، قال فيه: "كل الامتنان لـ ياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أرَ منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبة وزوجة، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبيننا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه".
وأضاف: "كلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال، يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب ولكنه معناه انتهاء النصيب، ولكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وأنتم إخواتنا أن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".
وتابع: "لكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا، وإجابة للسؤال كل واحد منكم بيحب التاني ما بترجعوش ليه فإجابتي هي السؤال نفسه لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا، ولكن كما قلت فهي أمور خاصة جدا جدا، عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض لكن رجاء كما قدّرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب".
واستطرد العوضي: "لو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالاً لقول الله تعالي  وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لأن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميلة والأيام الحلوة على مستوى الصداقة والعمل، ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولى بذكر الفضل وقت الانفصال، وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم إخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر، وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي".
 

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