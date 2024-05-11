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تامر حسني يتخلى عن أغنيته من أجل بسمة بوسيل ويتغزل بها: الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم
تامر حسني يتخلى عن أغنيته من أجل بسمة بوسيل ويتغزل بها: الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم
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تامر حسني يتخلى عن أغنيته من أجل بسمة بوسيل ويتغزل بها: الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم

فن

2024-05-11 | 06:30
تامر حسني يتخلى عن أغنيته من أجل بسمة بوسيل ويتغزل بها: الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم
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Aljadeed
تامر حسني يتخلى عن أغنيته من أجل بسمة بوسيل ويتغزل بها: الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما طرحت طليقته النجمة المغربية بسمة بوسيل، أول أغنية رسمية في مشوارها الفني، بعنوان "البدايات"، وفق ما أعلنته على حسابها عبر إنستغرام.

وفي التفاصيل، نشرت بسمة بوسيل مقطعاً قصيراً من الأغنية، أرفقته بتعليق كشفت فيه كواليسها، حيث أشارت إلى أن الأغنية تعود إلى طليقها الفنان تامر حسني وهو تخلى عنها و لم يتردد بمنحها لها عندما طلبتها منه.
وقالت بسمة: "على فكرة هذه الأغنية لتامر حسني، وعندما قلت له أريد أن أقدّم أغاني خاصة بي. شجعني وقال لي أول أغنية أنا سأقدمها لك. وطلبت منه هذه الأغنية لأنني كنت أحبها جداً، ولم يتردد للحظة أن يعطيني".
بدوره، حرص تامر على دعم طليقته بسمة، مؤكداً أنها قدمت الأغنية بأسلوب رائع. وقال في تعليق على منشورها: "الدنيا كلها ما تغلاش عليك يا بسوم. ألف مليون مبروك. غنيتيها غناء عظيم جداً".
وأشار تامر حسني إلى أنه قام بدور المدرب والمنتج في أول أعمال طليقته الرسمية، لكن "إحساسها كان هو الموضوع كله". وتوجه بالشكر لصناع الأغنية، المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى والموزع فهد ومهندس الصوت مصطفى رؤوف.

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