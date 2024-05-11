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سيرين عبد النور تبكي في احدث ظهور بسبب وصية والدتها الراحلة: انا حزينة بس بدي كون قوية
سيرين عبد النور تبكي في احدث ظهور بسبب وصية والدتها الراحلة: انا حزينة بس بدي كون قوية
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سيرين عبد النور تبكي في احدث ظهور بسبب وصية والدتها الراحلة: انا حزينة بس بدي كون قوية

فن

2024-05-11 | 06:59
سيرين عبد النور تبكي في احدث ظهور بسبب وصية والدتها الراحلة: انا حزينة بس بدي كون قوية
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Aljadeed
سيرين عبد النور تبكي في احدث ظهور بسبب وصية والدتها الراحلة: انا حزينة بس بدي كون قوية

تصدر اسم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التريند خلال الساعات الماضية ​بعد ظهورها الأخير، خلال حفل إطلاق مسلسلها الجديد في مصر، خاصة وانها غائبة منذ سنوات عن الأعمال الدرامية.

وتحدثت سيرين، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، خلال الحفل، بتأثر عن والدتها وقالت والدموع تملأ عينيها: "انا حزينة، بس بنفس الوقت بدي اطلع شوف الناس و كمل شغلي وكون قوية قدام ولادي."

وتابعت سيرين: "والدتي الراحلة وصّتني بأنها ستكون إلى جانبي أينما أكون، وطلبت مني أن أكون قوية وأحافظ على عملي ونجاحي، وهي ستحاوطني دائماً بالأمان والمحبة".

وأضافت سيرين، إنها لن تستطيع نسيان والدتها التي لطالما تركت معها طفليها خلال تصويرها للأعمال خارج لبنان، مشيرة إلى أن أصدقاءها من خارج الوسط الفني لم يتركوها لحظة منذ وفاتها.

 

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