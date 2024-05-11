سيرين عبد النور تبكي في احدث ظهور بسبب وصية والدتها الراحلة: انا حزينة بس بدي كون قوية

وتحدثت سيرين، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، خلال الحفل، بتأثر عن والدتها وقالت والدموع تملأ عينيها: "انا حزينة، بس بنفس الوقت بدي اطلع شوف الناس و كمل شغلي وكون قوية قدام ولادي."

وتابعت سيرين: "والدتي الراحلة وصّتني بأنها ستكون إلى جانبي أينما أكون، وطلبت مني أن أكون قوية وأحافظ على عملي ونجاحي، وهي ستحاوطني دائماً بالأمان والمحبة".

وأضافت سيرين، إنها لن تستطيع نسيان والدتها التي لطالما تركت معها طفليها خلال تصويرها للأعمال خارج لبنان، مشيرة إلى أن أصدقاءها من خارج الوسط الفني لم يتركوها لحظة منذ وفاتها.